Le Havre. Le plein d'idées sorties pour la rentrée

Du 9 au 12

septembre

Sport

L'Amazone revient. Après une édition virtuelle en 2020, la course-marche rose au bénéfice de la lutte contre le cancer du sein est de retour le dimanche 12 septembre. Deux parcours sont proposés, au départ des Docks Vauban. La Petite Foulée, réservée aux enfants de 5 à 12 ans, s'élancera à 9 heures, puis l'Amazone, parcours de 6 kilomètres jusqu'à la plage, à 10 heures. Elle est précédée d'un échauffement collectif à 9h25 sur le parvis du Gaumont. (Inscriptions sur courselamazone.com. Adulte 13€, enfant 5€. Pass sanitaire obligatoire. Retrait des dossards mercredi 8, vendredi 9 et samedi 10 septembre aux Docks Vauban, de 10 à 19 heures.)

Salons, forums

Salon des vins et de la gastronomie. Avis aux gourmets, rendez-vous du vendredi 10 au dimanche 12 septembre au Carré des Docks. Pour cette 22e édition, 130 artisans, fabricants, distributeurs et producteurs venus de toute la France proposent leurs salaisons, vins et spiritueux, champagnes, bières, produits de la mer, chocolats, escargots, olives, etc. (Salon ouvert le vendredi 10 septembre de 17 à 21 heures, samedi 11 et dimanche 12 de 10 à 19 heures, lundi 13 de 10 à 17 heures. Entrée 5€ sur place, 4€ en prévente. Demi-tarif le vendredi. Gratuit pour les moins de 16 ans. Informations sur salons-vins-gastronomie.fr/fr/le-havre)

Forum des associations. Sport, culture, humanitaire, etc. Le plein d'idées pour s'occuper dès la rentrée. (Dimanche 12 septembre à l'hôtel de ville du Havre et ses abords, de 10 à 18 heures. Gratuit)

Visite

Le jardin japonais. Minéral et végétal se conjuguent dans ce jardin de 200 m2 qui rassemble les symboles du pays du Soleil Levant. L'office de tourisme propose de découvrir cet espace où le temps semble suspendu, pourtant situé en pleine ville. (Dimanche 12 septembre, quai Lamandé, face au Bassin Vauban sur le Terre-Plein de la Barre au Havre, visites à 14h30 et 15h30. 6€, 4€ enfant - de 12 ans)

Musique

Black M. Retour aux origines pour le chanteur qui présente son dernier EP, Alpha, davantage rap que variété. (Vendredi 10 septembre à 20 heures, L'Arcade, 3 Rue Jean Maridor à Notre-Dame-de-Gravenchon. 40€)

Théo Charaf. Le jeune lyonnais distille son folk-blues électroacoustique avec sa guitare sèche et sa voix profonde et envoûtante. Ses compositions rendent hommage à Bob Dylan, Skip James ou Townes Van Zandt. (Vendredi 10 septembre à 19h30 au Magic Mirrors. De 5 à 10 €)

Patrimoine

Camp de la Libération. L'association Fortifications 76 organise un camp de reconstitution de la seconde guerre mondiale, civil et militaire, à l'occasion de l'anniversaire de la libération de Fontaine-la-Mallet. (Rue des Marettes, de 10 à 18 heures, 1€)

Conférence

La cybersécurité sur terre et en mer. Comment se prémunir des pirates 3.0 ? Quelles seraient les conséquences d'une cyberattaque pour les marins, les armateurs, mais aussi les villes portuaires comme Le Havre ? Le LH Port Center accueille Jérôme Besancenot, chef du service Développement des Systèmes d'Information d'Haropa et Pedro Merino-Laso, chargé de recherche en cybersécurité à l'ENSM. (Jeudi 9 septembre à 18 heures. Gratuit sur réservation. Tél. 02 32 74 70 49)

Du 13 au 19

septembre

Musique

Dixie Days. Convivialité, swing et bonne humeur : c'est la recette du festival programmé au Havre et à Sainte-Adresse vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 septembre. C'est une version allégée que proposent les organisateurs avec trois grands concerts à l'espace Sarah Bernhardt et des orchestres et fanfares en parade sur le bord de mer, de 15 à 18 heures, le week-end. (Programmation complète sur dixiedayssainteadresselehavre.blogspot.com)

Cock Robin. Avec The Promise You Made, le groupe a marqué les années 80. Peter Kingbsbery, son co-fondateur, travaille désormais avec la chanteuse française Coralie Vuillemin pour proposer un show intimiste, un brin nostalgique. (Jeudi 16 septembre à 20 heures au Tetris, 26€ en prévente, 29€ sur place)

Camélia Jordana. La chanteuse, au top des hit-parades cet été avec le trio Sorore qu'elle forme avec Vitaa et Amel Bent, vient présenter sur scène son dernier opus, Facile x Fragile. (Samedi 18 septembre à 20 heures au Tetris. 28€ en prévente, 31€ sur place)

Didgeridoo. L'instrument australien par excellence se dévoile à l'abbaye de Graville avec le musicien Olivier Luis, fondateur de l'association Norman'didge. (Samedi 18 septembre à 15, 16 et 18 heures, concerts courts de 20 minutes. Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles)

Nature

Les Jardins suspendus. Havrais ou touristes sont invités à (re)découvrir les jardins du fort de Sainte-Adresse accompagnés par un guide jardinier. Jeudi 16 septembre, un accent particulier sera mis sur les paysages et plantes venus des contrées lointaines, à l'occasion de l'escale australienne. (Rendez-vous à l'entrée des serres à 14h30. Gratuit. Réservation obligatoire au 02 35 19 61 27 ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr jusqu'à la veille de la visite)

Du 20 au 26

septembre

Événement

LH Forum. À l'occasion de sa 10e édition, le forum des villes et des territoires positifs, se rebaptise LH2O. C'est en effet la thématique de l'eau et la blue economy qui va rythmer ce week-end de conférences et d'ateliers. Parmi les intervenants : Paul Watson, fondateur de Sea Shepherd, Jacques Rougerie, architecte des Océans, l'océanologue Gilles Bœuf, la navigatrice Maud Fontenoy ou les ministres Barbara Pompili, Bruno Le Maire et Annick Girardin. (Jeudi 23 et vendredi 24 septembre au Volcan. Gratuit sur inscription)

Sport

Vélotour. La 7e édition du plus fou des circuits à vélo est limitée cette année à 5000 participants, le dimanche 26 septembre. La recette reste la même : des déguisements, de la bonne humeur, un parcours de 15 à 20 kilomètres qui permet de traverser une douzaine de sites insolites : scènes musicales, enceintes sportives, espaces culturels, lieux historiques, bâtiments administratifs... (Départs de 8 à 12 heures sur le parvis du stade Océane. Inscriptions sur velotour.fr. De 0 à 27€)

Art

Les rendez-vous de Saint-Vincent. Une quinzaine d'artistes havrais et normands exposent leurs peintures et sculptures place Saint-Vincent. (De 10 à 18 heures. Gratuit)

Concert

Entrer dans la couleur. Le festival littéraire Le Goût des Autres propose un concert de rock-fiction porté par un duo inédit. À la guitare, Yan Péchin, musicien d'Alain Bashung, accompagnateur de Thiéfaine, Tricky, ou encore Miossec. Au texte et à la voix : l'écrivain Alain Damasio, auteur culte de la SF française. L'écrivain met ici en bouche et en cri son écriture physique et "poéthique". (Vendredi 24 septembre à 20 heures au théâtre de l'hôtel de ville. Gratuit, uniquement sur présentation d'un billet à retirer dès le mardi 7 septembre à la billetterie du THV. Dédicaces d'Alain Damasio après le concert)

Du 27 septembre

au 3 octobre

Sport

Semi-marathon de Normandie. À vos baskets ! L'épreuve reine de la course à pied revient, et avec elle un panel de courses varié pour permettre à tous de participer, quel que soit son niveau, seul ou en famille, entre amis, entre collègues... Outre le semi-marathon, on peut participer au 10 km course, au 10 km marche ou à une épreuve unique en France : la marche sur la distance d'un semi-marathon, soit un peu plus de 21 km ! (Inscriptions sur marathondenormandie.com, départs entre 9 heures et 9h45 au stade Océane. De 13 à 18€)

Sur scène

Jarry. Titre !, c'est le nom du nouveau spectacle du médiatique humoriste, toujours aussi fou, déjanté, rythmé et tendre... (Mercredi 29 septembre à 20 heures au Carré des Docks. À partir de 39€)

Estuaire en Scène. Après une nouvelle année complexe pour le monde de la culture, le festival qui met à l'honneur les troupes de théâtre amateur est de retour. L'occasion pour les troupes venues des quatre coins de la Normandie de jouer et surtout d'échanger. (Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 octobre au Petit théâtre, 28 Rue Général Sarrail)

Musique

Tryo. Après 25 ans de musique, ils ne sont plus que trois sur scène mais les fondamentaux des débuts restent : textes engagés, bonne humeur et riches mélodies. (Jeudi 30 septembre au Carré des Docks à 20h30. 35€)

Les Ogres de Barback. Ils sont quatre frères et sœurs, multi-instrumentistes. Voilà 25 ans que cette joyeuse bande trimballe ses chansons poétiques à travers la France. (Samedi 2 octobre à 20 heures au Tetris. 25€ en prévente, 28€ sur place)

Chiner

Vide-greniers de la Fédération des malades et handicapés. Les déballeurs s'installent à la salle des fêtes de Caucriauville. (201 Rue Edouard Vaillant au Havre. Inscriptions et informations au 06 44 04 78 50. Entrée 1€. À partir de 9 heures)

Et aussi...

Fête foraine

Foire Thiers-Coty. Les manèges et attractions sont installés sur l'avenue Coty jusqu'au dimanche 19 septembre. (Lundi, mardi et jeudi de 18 à 20 heures, mercredi de 15 à 20 heures, du vendredi au dimanche de 15 à 23 heures)

Un été au Havre

Parcours. Escaliers, littoral, suspendu ou historique : les organisateurs d'Un été au Havre proposent quatre parcours pour découvrir au mieux les œuvres de cette édition 2021 et celles des années passées. À ne pas manquer notamment : la lune d'Arthur Gosse au square Saint-Roch ou les trompe-l'œil de Pierre Delavie sur le palais de justice et en face du quai de Southampton... (Visite libre jusqu'au 19 septembre, informations au point Accueil d'Un Été au Havre, Place Perret. Tél. 02 35 22 31 22)

Expositions

La Villa Maritime. Habituellement fermés au public, les jardins de la villa de bord de mer se dévoilent et abritent les œuvres de Fabio Viale dans le cadre d'Un été au Havre. L'artiste italien a fait du tatouage des statues de l'Antiquité sa spécialité. (66 boulevard Albert 1er au Havre, jardins ouverts de 10 à 18 heures, tous les jours. Gratuit).

Le Portique. Avec Nécrocéan, Théo Mercier présente des œuvres spécialement conçues avec des artisans du sud du Mexique : pneus, bouteilles en plastique, chaises... Sauvés des poubelles de Mexico, ils trouvent ainsi une nouvelle vie artistique. (Centre régional d'art contemporain, 30 rue Gabriel Péri au Havre. Jusqu'au dimanche 26 septembre. Du mardi au dimanche de 13 à 19 heures. Gratuit)

MuMa. Le Belge Philippe de Gobert propose un Havre reconstruit imaginaire et poétique à travers des photographies et maquettes, qui se mêlent à des documents d'archives. (Musée d'art moderne André Malraux, 2 Boulevard Clemenceau au Havre. Jusqu'au dimanche 7 novembre. Du mardi au vendredi de 11 à 18 heures, jusqu'à 19 heures le week-end. De 4 à 7 €)

Docks Vauban. Le collectif 624 présente Circuit Court, exposition collaborative autour du travail de Jean-Baptiste Perrot, Joachim Romain, Quentin DMR, Ratur et Sckaro. Des œuvres monumentales qui racontent, à leur manière, le cycle de vie du papier. (Jusqu'au mercredi 15 septembre au grenier des Docks Vauban, entrée quai des Antilles. Du jeudi au dimanche, de 14 à 19 heures. Gratuit)

Escale australienne

De Sydney à Perth en courant. En 2013, le coureur montivillon de longue distance Patrick Malandain traversait l'Australie d'est en ouest, parcourant 100 km par jour en moyenne. Une aventure racontée en photo et vidéos. (Jusqu'au 16 octobre au Pôle Simone Veil. Du mardi au samedi de 9 à 18 heures. Gratuit)

Un kangourou tricolore. Au Muséum, la compagnie Sac de nœuds propose une visite dansée de l'exposition Australie – Le Havre. L'intimité d'un lien (1801-2021). Les participants seront munis d'un casque pour se laisser emporter. (Vendredi 10 et samedi 25 septembre, à 18 heures et 19h30. À partir de 7 ans. Gratuit, sur réservation. Tél. 02 35 41 37 28)

Rencontre avec un photographe animalier. Le naturaliste havrais Frank Deschandol partage son expérience de la côte ouest australienne, entre reptiles et insectes méconnus. (Dimanche 12 septembre à 14 heures, aux Jardins suspendus)