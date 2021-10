Vendée Globe. Yannick Bestaven en dédicace à Cherbourg !

Le mois d'août sera sous le signe de la voile, avec l'arrivée des premiers participants de la Rolex Fastnet Race dès le 9 août à Cherbourg. Deux jours avant le top départ de la course depuis Cowes, le skipper Yannick Bestaven, qui a remporté en janvier le Vendée Globe, sera à Querqueville pour une séance de dédicaces et d'échange, de 11 h à 12 h au centre culturel E.Leclerc. L'occasion de revenir sur son exploit, qu'il a bouclé en 80 jours, 3 heures, 44 minutes et 46 secondes. "Les bénéfices liés à la vente des livres dédicacés seront intégralement reversés à la SNSM d'Urville-Nacqueville" explique le centre commercial. Le sportif signera des affiches, distribuées gratuitement, mais aussi des livres divers sur le Vendée Globe.