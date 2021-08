Votre horoscope signe par signe du vendredi 20 août

BELIER

Un changement se prépare, restez perméable à de nouvelles propositions, des portes vont s'ouvrir.

TAUREAU

Vous êtes prêt à faire un choix important, c'est le moment d'agir sans hésiter dans l'intérêt de votre carrière.

GEMEAUX

Vous avez besoin que les autres vous soutiennent dans vos démarches. Vous semblez enfin tranquille d'esprit. Votre journée s'annonce plutôt bien.

CANCER

Vous avez besoin d'équilibrer moral et physique, activité et détente, repos et action, dans l'équité que vous dicte votre corps.

LION

Vous travaillerez en mode bienveillant. Vous serez partisan du dialogue et vous privilégierez des dialogues constructifs avec vos collègues.

VIERGE

Il y a de l'inédit en famille, aujourd'hui. Des nouvelles constructives viennent à vous, profitez-en !

BALANCE

Il y a des dispositions à prendre très vite, des choix à faire sans plus attendre. Allez-y , vous êtes prêt !

SCORPION

Votre côté excessif ne vous donne pas tous les droits. Modérez donc votre jalousie dans vos rapports avec les personnes que vous aimez.

SAGITTAIRE

Vous saurez vous investir dans votre travail sans vous décourager. Vous soutiendrez un bon rythme tout en faisant preuve d'autorité devant l'adversité.

CAPRICORNE

Votre complémentarité avec vos collaborateurs, aujourd'hui, laisse à désirer, restez tolérant avant tout !

VERSEAU

Que ce soit dans le domaine du travail ou autres. Tout va bien pour vous !

POISSONS

Faire avec tous les aléas de cette journée sera un tour de force, qui va vous mener à une réussite éclatante !