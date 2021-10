Condé-sur-Vire. Faites du vélo sur une ancienne voie de chemin de fer

Jadis, cette voie de chemin de fer emmenait les voyageurs de Vire jusqu'à Saint-Lô mais désormais, elle mène des vélos un peu particuliers depuis l'ancienne gare de Condé-sur-Vire jusqu'à la commune voisine de Sainte-Suzanne. Il vous faudra pédaler pour arpenter les quelques kilomètres de rails à bord de ces rosalies pouvant accueillir jusqu'à quatre personnes. Sur votre chemin, un quiz sur le thème du cinéma sera proposé pour tester votre culture générale. Le vélorail est donc l'expérience familiale par excellence. Il y a quelques mois, le site de la gare a été réaménagé avec une aire totalement adaptée pour une journée pique-nique avec jeux pour les plus jeunes, un parcours sportif pour les plus grands et même un terrain de pétanque.