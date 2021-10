À découvrir du côté de Caen. Le trio magique pour une journée réussie !

C'est vrai, les soirées d'été raccourcissent au mois d'août. C'est justement l'occasion d'en profiter encore un peu avant que la rentrée ne pointe le bout de son nez bien trop vite. On a sélectionné pour vous trois bonnes adresses pour une journée réussie. Car boire un verre entre amis, déjeuner en famille et dormir, ça fait partie de la vie ! La rédaction a réalisé pour vous un joli parcours.

Des adresses atypiques

Rendez-vous en plein centre-ville. Près du boulevard Maréchal Leclerc complètement piétonnisé, engagez-vous dans une petite ruelle sous les arcades. Vous tomberez sur L'Hédoniste, un bar d'ambiance où cocktails, apéritifs et douce mélancolie du piano font bon ménage. Ensuite, direction la nature. L'Auberge de l'île enchantée vous emmènera dîner dans un coin naturel paradisiaque. De quoi totalement déconnecter ! Vous prolongerez votre route un peu plus haut vers Fleury-sur-Orne pour terminer la journée en grande pompe. Un tipi vous attend pour une douce nuit.

Aux Coteaux, dormez dans un tipi

Pour un séjour insolite, offrez-vous l'une des chambres d'hôtes des Coteaux. Dans cette ferme céréalière en milieu urbain, les vacanciers ont le choix entre deux constructions en forme de tipi. Chacun dispose d'une terrasse avec une piscine chauffée et un jardin clos.

L'Hédoniste, un piano-bar

L'endroit est à l'abri des regards et loin de l'agitation caennaise. Pour un verre en musique, découvrez L'Hédoniste, un piano-bar jazz blues. C'est le repère des pianistes de Caen et des alentours. La carte de tapas est complète et délicieuse avec des produits de qualité.

Déconnexion à l'Auberge de l'île enchantée

Accessible à vélo par la voie verte, l'Auberge de l'île enchantée, classée au Guide Michelin 2021, est le restaurant par excellence pour être au calme en pleine nature. Il offre un point de vue panoramique sur l'Orne. Dans l'assiette, le chef propose des produits selon le marché du jour.