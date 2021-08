Balleroy. Poussez les portes d'un petit Versailles

Le Château de Balleroy, situé entre Bayeux et Saint-Lô, a été construit en 1631. Classé monument historique, il a inspiré d'autres châteaux, dont celui de Versailles. Une grande diversité d'objets et d'œuvres d'art est à découvrir, ainsi que de magnifiques jardins à la Française. Racheté en 1970, le château a appartenu au magnat de la presse Malcolm Forbes. En plus d'être à l'origine du célèbre magazine américain, il fut le premier à réussir la traversée des Etats-Unis d'Est en Ouest avec un ballon à air chaud. C'est pourquoi, l'une des dépendances du château, est dédiée à un musée des ballons à gaz et montgolfières.

Visite de 45 min, en français ou anglais. De 7 à 9€. Tél. 02 31 21 06 76.