Orne. La carabine de demain est fabriquée près de L'Aigle

Emilie Lefebvre, 34 ans, qui a grandi à Randonnai, dirige depuis bientôt sept années l'entreprise SAPL à Gauville, près de L'Aigle. Cette maman de trois jeunes garçons se souvient qu'elle a pris la présidence de la SAPL trois semaines avant la naissance de son troisième enfant !

Une saga familiale

Bernard, son arrière-grand-père, a créé un atelier d'armurier en 1924, à Évreux, dans l'Eure. Son grand-père, aussi armurier, s'est installé rue des Emangeards à L'Aigle et son père, lui, s'est installé lorsqu'il a inventé la "Gomme-Cogne", une munition qui ne tue pas, un projectile en caoutchouc, qui a la force du coup de poing de Mohamed Ali ! Il a alors créé SAPL pour pouvoir fabriquer et commercialiser son invention, mais tout en continuant à produire la gamme imaginée par le grand-père : des modérateurs de son (les fameux "silencieux" du cinéma), des plaques anti-recul, et plein d'accessoires liés au tir et à la chasse. La jeune cheffe d'entreprise l'admet : "Je sors clairement des cases. Cette profession, c'est un milieu d'hommes mûrs. Quand j'ai repris SAPL, j'avais 27 ans, une jeune femme, ça dénote. Dans les rencontres professionnelles, on me demandait de servir les cafés, mais non : j'expliquais que j'étais là pour les mêmes raisons que ces messieurs." Comme entraînement au monde des hommes plus âgés, Emilie a commencé à 15 ans à piloter à l'aéro-club de L'Aigle : "Mon rêve était de devenir pilote de chasse. J'ai passé les sélections, on était 30, ils en prenaient 5, j'ai fini septième. Pour moi, il n'y avait pas de plan B." Emilie part alors à New York pour suivre des cours dans une école de commerce et parfaire son anglais. Reprendre l'entreprise n'était pas une évidence : "J'y avais fait un stage d'une ou deux semaines lorsque j'étais au lycée. Comme je parlais anglais, je faisais les traductions sur les salons professionnels et petit à petit j'ai commencé à y présenter les produits. Pour autant, quand mon père - j'avais 19 ans - m'a demandé : 'tu veux reprendre la SAPL ?', j'ai dit non. Et puis vers 26 ans, j'ai fini par dire oui." C'est le berceau familial qui est à Gauville. "Mon père avait une vingtaine d'années lorsqu'il a voulu s'installer. À 200 m de sa maison il y avait une vieille grange qui s'écroulait. Il s'est endetté, l'a retapée et aujourd'hui encore, c'est le bâtiment qui nous abrite." Au moment de la reprise, SAPL était en difficulté. Mais aujourd'hui, l'entreprise va de mieux en mieux et se développe. "Pendant longtemps, on a été une dizaine, mais on vient d'embaucher sept personnes en moins d'un an. Romuald, 18 ans, est tourneur-fraiseur. Jacky, 56 ans, fabrique des boucliers de maintien de l'ordre. Sandrine remplace le cartouchier historique de l'entreprise."

Un souffle nouveau

Emilie a dû s'attaquer à tout : le modèle de production devenu obsolète, faire des investissements, la recherche, relancer le commerce en France et à l'export, développer de nouveaux domaines d'activité stratégique. C'est aussi un site internet et le lancement de l'armurerie Bernard Lefebvre. "On vient de développer une nouvelle arme qui s'appelle Adamentium, nom breveté par SAPL. C'est le métal qui recouvre les os de Wolverine dans X-Men. Des États-Unis, ça appartient maintenant à la France ! Cette carabine est développée en Normandie avec l'entreprise MF-Tech d'Argentan, qui réalise les canons en enroulement filamentaire de carbone", détaille Emilie Lefebvre. Ce nouveau souffle permet de poursuivre l'aventure.