France-Monde. Paris constate que la France va manquer d'agriculteurs

“Les entrepreneurs du vivant recrutent, rejoignez-les” : campagne de communication du ministère de l'Agriculture pour des vocations de nouveaux agriculteurs. D'ici à 2025 l'agriculture manquera de jeunes, prévient Julien Denormandie, “alors que ses métiers offrent plus de 70 000 offres d'emplois : ce sont des opportunités à saisir, considérables dans des secteurs très variés. Je pense à celui de l'agriculture ou de l'agro-alimentaire, ou encore ceux des paysages et de la forêt", fait valoir le ministre. Mais pour sa part, la Confédération paysanne estime “un peu pâle” en général la “copie actuelle de Macron et Denormandie”. Selon le syndicat, ”elle ne permettra pas d'installer davantage de paysannes et de paysans et de mieux les rémunérer”.