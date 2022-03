Pays d'Auge. Un accident fait cinq victimes dont deux jeunes enfants

Il était 20 heures passées lorsque les sapeurs-pompiers du Calvados ont été mobilisés sur la commune de Bréville-les-Monts, à une vingtaine de kilomètres de Caen, dimanche 4 juillet.

Une maman et ses deux enfants impliqués

Deux voitures se sont percutées sur la RD 513. L'accident a fait cinq victimes, dont deux enfants de 9 mois et 5 ans transportés à l'hôpital. Leur maman, âgée de 34 ans, a été transportée en urgence absolue vers le CHU de Caen. Dans l'autre véhicule, une femme de 23 ans et un homme de 27 ans ont aussi été touchés et transportés au CHU de Caen, en urgence relative.

Le SMUR et la gendarmerie étaient sur les lieux. Au total, 19 pompiers des casernes d'Amfreville, Périers, Troarn et Ouistreham ont été mobilisés.