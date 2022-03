Rugby. L'ancien international Serge Betsen rejoint le Rouen NR !

C'est un nom qui sent bon les chocs contre l'Angleterre du début du siècle et les plus belles heures du Biarritz olympique. Serge Betsen, international français aux 63 capes sous le maillot bleu, a refait parler de lui, le jeudi 1er juillet. À 47 ans, il vient de s'engager pour entraîner la défense du Rouen Normandie Rugby.

Un coup sportif plus qu'un coup de com'

"C'est un bon coup pour l'image du club, oui, mais il vient avant tout pour faire progresser l'équipe, nuance le président Éric Leroy. On ne l'a pas pris pour utiliser son nom, on est là pour faire du rugby. La défense, il connait bien et il aura l'écoute des joueurs." Alors que l'effectif a déjà repris le chemin de l'entrainement, l'ancien troisième ligne devenu célèbre pour ses qualités de plaqueur infatigable rejoindra sa nouvelle équipe la semaine prochaine.

Une arrivée tardive qui s'explique par le départ de Tom Palmer, qui occupait ce poste et a préféré rejoindre Vannes après le départ de l'ancien coach Richard Hill. Serge Betsen, lui, travaillera sous les ordres de Nicolas Godignon pour les deux prochaines saisons.