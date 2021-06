[Vidéo] Flers. Le Gyrolift, nouvelle solution pour la mobilité des personnes handicapées

Son seul design futuriste en fait un OVNI dans le domaine des fauteuils roulants pour les personnes handicapées. Mardi 29 juin à la Maison des aidants à Flers, désormais reconnue pour son côté précurseur au niveau européen, c'était la présentation, en avant-première par son concepteur, du Gyrolift.

Il s'agit d'un gyropode à deux roues, comme ceux que l'on trouve pour se balader au bord des plages, sur lequel se trouve un siège qui permet à la personne handicapée de se mettre en position verticale. Cette prouesse technologique est née de la réflexion d'un enfant handicapé qui avait pu circuler sur un gyropode et qui avait trouvé ça génial. Son père l'a fait savoir…

Pour être davantage autonome

On ne parle plus de fauteuil, mais de solution de mobilité pour cette première mondiale, 100 % française, compacte, maniable, avec quelque 40 kilomètres d'autonomie et une recharge en 1 h 30. Mais son principal avantage est psychologique, puisque la personne handicapée peut se mettre à la même hauteur que tout le monde pour discuter. "Ça lui redonne aussi énormément d'autonomie, par exemple pour faire ses courses et atteindre seule ce qu'elle veut dans un magasin", explique Lambert Trénoras, docteur en robotique, qui est à l'origine de cette conception dont il a fait sa thèse de fin d'étude. S'en sont suivies trois années de prototypes avec l'université de Versailles, de nombreux tests et échanges avec des utilisateurs potentiels. Puis la décision de commercialiser le Gyrolift.

Ce Gyrolift est actuellement en cours d'homologation CEE. Sa commercialisation est prévue à partir de septembre, au même prix qu'un classique fauteuil électrique avec verticalisation. L'équipe de ses développeurs reçoit quasi-quotidiennement des demandes du monde entier.

D'autres demandes émanent également de grandes entreprises comme Enedis ou Dassault System, qui veulent faciliter l'inclusion de personnes handicapées dans le monde du travail. La Maison des Aidants à Flers va en être équipée d'un exemplaire. Jean-Louis Montembault, président de l'UNA du Bocage, qui la gère, explique qu'il s'agira de "solliciter le cognitif des personnes handicapées car, contrairement à un fauteuil classique, pour utiliser le Gyrolift, il faut par exemple se pencher légèrement en avant ou en arrière". La Maison des Aidants de Flers a été citée au titre des "Rural Inspiration Awards" pour ses projets innovants, inspirants pour les autres territoires européens.