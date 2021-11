Accident trémie 2010 : la conductrice au tribunal

Le procureur de la République a requis à l'encontre de la conductrice une peine de six mois de prison avec sursis et le retrait du permis de conduire de transports en commun, avec interdiction de le repasser pendant un an. La conductrice de l'autocar, née en 1967, ne conduisait pas sous l'empire de stupéfiants ou d'alcool lors de l'accident, a révélé l'enquête. Elle ne téléphonait pas au volant et la vitesse du véhicule est estimée entre 50 et 55 km/h lors du choc. En revanche, il est apparu que la femme était perturbée : elle venait de perdre ses clés. Devant le juge, elle a expliqué avoir eu un trou noir et n'aurait pas vu le danger "arriver". Le délibéré sera rendu courant avril.

Par ailleurs, il a été décidé que la procédure civile serait renvoyée au 6 juin. Dans cette affaire, plusieurs victimes ont déjà été indemnisées. Entre temps, de nouvelles se sont constituées partie civile.

Pour rappel, l'accident remonte au 5 février 2010. Ce jour-là, une classe de l'école de Fontaine-sous-Préaux, près de Rouen, revenait d'une visite du Musée maritime de Rouen. Peu après 11h du matin, leur autocar s'était encastré dans la trémie Corneille, en direction de la place Saint-Paul, à Rouen. A son bord : 38 passagers, dont quatre adultes accompagnateurs. Plusieurs personnes avaient été blessées, dont une dizaine d'enfants (légèrement) et la maîtresse d'école. Cette dernière s'était vue prescrire quatre mois et 15 jours d'ITT.