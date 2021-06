Bonne table à Rouen. Des produits frais à toute heure chez La Kitchen

Ils ont saisi l'opportunité au bon moment. Alors que le local, situé entre l'espace du palais et le square Verdrel à Rouen, était disponible (il accueillait auparavant la boutique Ici, l'adresse healthy), Louis Monville et Baptiste Trigan ont lancé leur premier restaurant depuis dix jours.

"Nous voulions démarrer un projet tous les deux depuis un petit moment", raconte Louis Monville, issu du monde de la restauration. Les deux jeunes associés sont à la tête désormais de La Kitchen, où ils proposent des salades de pâtes à composer avec une dizaine d'ingrédients au choix. Mais aussi des sandwichs et des bagels. "Le pain nous vient d'une boulangerie du coin, la charcuterie d'une enseigne rouennaise et les produits sont tous frais", indique Baptiste Trigan. Quant aux desserts, "ils sont tous faits maison et changent selon la saison", sourit Louis Monville.

Une grande terrasse

Si les clients peuvent prendre leur déjeuner ou dîner à emporter, les deux restaurateurs ont installé une vaste terrasse de près d'une trentaine de places permettant de profiter des beaux jours. Quelques places assises sont aussi possibles à l'intérieur. "Nous avons bien démarré avec une clientèle variée, allant des salariés aux étudiants", poursuit Baptiste Trigan. Ils portent des projets pour les prochains mois, avec des plats chauds lorsque viendront des jours plus froids, à partir de septembre. Il sera aussi possible de se faire livrer au bureau ou chez soi. À la carte, les plats sont tous très accessibles, puisque les prix n'excèdent jamais les 10 euros, comme les salades de pâtes qui, selon le nombre d'ingrédients (de trois à cinq), vont de 6,50 à 7,50 euros. Si bien qu'un déjeuner complet, avec plat, dessert et boisson ne dépasse pas les 12 euros.

Pratique. 98, rue Ganterie à Rouen. Du lundi au samedi de midi à 22 heures (19 heures les lundis et mardis). lakitchenrouen.fr