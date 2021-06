Covid-19. L'ARS déploie des tests sérologiques dans tous les centres de vaccination

"Ce test sérologique permettra d'obtenir un résultat rapide en une quinzaine de minutes", explique Benoît Cotrelle, médecin et responsable du pôle Veille et sécurité sanitaire à l'Agence régionale de santé de Normandie. Dès ce lundi 21 juin, tous les centres de vaccination normands seront dotés de tests sérologiques, dits TROD (Test rapide d'orientation diagnostic). Ils seront effectués systématiquement avant chaque première injection de vaccin pour déterminer si le patient a déjà été infecté par le virus sans le savoir. "20 % des personnes en France ont été touchées par la Covid-19. Deux tiers d'entre eux le savent. Le tiers restant l'a peut-être eu mais sans avoir de réels symptômes", poursuit le spécialiste du milieu médical. Si un patient a déjà eu la maladie, alors il ne sera pas nécessaire qu'il bénéficie de deux doses. "Le vaccin est là pour renforcer cette protection, si une personne a déjà eu la Covid, une seule dose est utile. On le fera à distance de la maladie pour une meilleure protection", continue Benoît Cotrelle. Pour l'heure, 872 000 personnes ont été vaccinées dans la région.

Une situation épidémique "en décrue"

"Le taux d'incidence actuel est de 38,4 cas pour 100 000 habitants", expose Thomas Deroche, directeur de l'ARS. La situation épidémique de la région est en baisse, le taux d'incidence de chaque département diminue. Il est de 30,3 dans le Calvados, de 36,5 dans la Manche, de 39,4 dans l'Orne, de 40,6 dans l'Eure et de 43,3 en Seine-Maritime. Des chiffres en baisse en raison d'une importante vaccination des Normands. "Près de 2,5 millions d'injections ont été administrées dans la région. Notre objectif est de vacciner 1,7 million de personnes d'ici la fin du mois d'août", espère le directeur de l'ARS. Pour rappel, le temps d'attente entre chaque dose est désormais réduit de 21 à 49 jours pour les vaccins à ARN Messager et les jeunes âgés de 12 à 17 ans ont la possibilité de se faire vacciner. "La signature des deux parents est indispensable pour procéder à la vaccination des mineurs, même dans le cas de parents séparés ou divorcés", conclut Benoit Cotrelle.