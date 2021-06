Évreux. Formule 1 : Esteban Ocon et Alpine prolongent l'aventure

Cette fois, Esteban Ocon ne restera pas sur le bord de la route comme en 2019, en victime collatérale du jeu de chaises musicales de la "silly season" de Formule 1. Cette période trouble de reconduction et de négociations des contrats, le pilote originaire d'Évreux va y échapper grâce à une prolongation longue durée de son contrat avec Alpine.

C'est l'écurie française qui l'annonce le mercredi 16 juin, sur son site et sur ses réseaux sociaux, en précisant que ce nouvel engagement les lie jusqu'à la fin de la saison 2024. Normalement, Esteban Ocon arrivait en fin de contrat à la fin de l'exercice en cours.

Extremely happy to announce I will continue with @AlpineF1Team for 3 more years, I've been part of the team for a long time but i'm very much looking forward to write more memories together🔥 #EO31 pic.twitter.com/9fCDKCqh3b