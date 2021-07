Rouen. Luminopolis : la lumière est partout à l'Atrium

Au sein de l'espace de découverte scientifique l'Atrium à Rouen, 600 m2 sont destinés à Luminopolis, une exposition conçue par les centres Cap Sciences et le Quai des Savoirs sous forme d'escape game. "Les visites que nous proposons sont centrées sur l'interactivité", explique Caroline Evrard, chargée de développement à l'Atrium.

"Maître Lumière vous laissera-t-il sortir ?"

Seul ou en équipes, vous pénétrerez dans l'antre de la lumière pour élucider 38 énigmes déclinées en quiz, schémas et activités, tout en demeurant attentifs aux panneaux explicatifs. "Cela change d'une exposition classique, indique Caroline Evrard. L'innovation autour de l'escape game a séduit la région et l'association Science Action Normandie."

Lumière et écosystème, pollution lumineuse, physique de la lumière sont autant de thèmes à découvrir cet été, accompagné par des guides qui répondront à toutes vos questions. "Mettre en lien société et monde de la recherche scientifique", c'est l'objectif de ce parcours qui allie réflexion et jeu.