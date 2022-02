Football. Mercato : une deuxième recrue débarque à QRM

Son nom devrait parler aux suiveurs assidus du championnat de National, qu'il écume depuis plusieurs saisons sous les couleurs des Herbiers, de Cholet ou plus récemment du Sporting club de Lyon. Le mercredi 9 juin, Garland Gbelle s'est officiellement engagé avec Quevilly Rouen Métropole pour évoluer à l'échelon supérieur, en Ligue 2.

Débutant au niveau Ligue 2

Âgé de 28 ans, ce milieu de terrain polyvalent et athlétique est la deuxième recrue de QRM, après la signature du défenseur Nathan Dekoke, lui aussi en provenance du SC Lyon. Garland Gbelle, qui a disputé 31 matchs pour un but la saison dernière en National, a fait partie des cadres et des rares satisfactions dans une équipe lyonnaise qui a terminé à la dernière place du championnat.

Même s'il a fait partie de l'effectif du Paris FC, en 2018-2019, le natif de Montbéliard n'avait pas joué la moindre minute en Ligue 2. C'est donc sous les ordres de Bruno Irles et avec les couleurs de QRM qu'il devrait faire ses premiers pas dans les divisions professionnelles.

Sur le site internet du club, Garland Gbelle a livré ses premières impressions après sa signature : "Je suis vraiment très heureux de rejoindre le club de QRM. C'est un club qui a énormément mérité sa montée en Ligue 2 BKT en maîtrisant complètement le championnat National. Quand le coach m'a appelé et que l'on a échangé sur son projet pour la saison prochaine, j'ai été rapidement convaincu. J'ai envie de jouer le plus de matchs possible, d'aider mon équipe à atteindre ses objectifs le plus rapidement possible et que l'on progresse tous ensemble."