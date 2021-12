Solidarité textile : L’emploi par le recyclage

Et si vous preniez l’habitude de trier vos textiles ? Depuis 1995, l’association Solidarité Textiles, soutenue par les collectivités locales et l’éco organisme TLC (textile-linge-chaussure), promeut l’insertion socioprofessionnelle d’hommes et de femmes en difficulté.