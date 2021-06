Musique. La version "summer" de Follow You à écouter les pieds dans le sable

Titre de phare des dernières semaines, Follow You, le dernier hit de Coldplay, compte déjà plus de 27 millions de vues sur YouTube. Avec l'été qui arrive, Chris Martin et ses copains viennent de proposer une version qui sent bon le sable chaud et les pool parties !

Dans le clip, on suit l'enregistrement de cette nouvelle version en plein cœur du studio de Coldplay. Tout en noir et blanc, le tempo légèrement baissé, le hit est plus chill que jamais !