En questions. Xavier Renouvin : "On est quand même très satisfaits de finir à la cinquième place"

Promu en Pro A en 2019, le Caen TTC espérait un maintien aisé cette saison. En terminant 5èmes, les Caennais ont vécu une sereine fin de saison. L'occasion de faire le bilan avec leur coach, Xavier Renouvin.

En terminant à la 5ème place, le maintien a rapidement fait peu de doute. Peut-on dire que l'objectif a été atteint ?

"Concernant le maintien, on a rapidement eu peu de doutes. On ne voulait pas se contenter de la 9ème place, mais essayer de faire mieux, en essayant d'être dans la partie médiane. Finalement on finit 5ème sur dix, donc je dirais objectif atteint."

Avec 9 victoires pour 9 défaites, vous terminez au milieu d'une Pro A très serrée. Quel est votre sentiment à ce sujet ?

"À deux journées de la fin, on pouvait finir troisième, on pouvait finir huitième. Je pense que cela aurait été peu mérité de finir à la 8ème place. On est quand même très satisfaits de finir à la cinquième place."

Comment l'arrivée de Wang Yang (n°32 mondial) cette saison a permis à votre équipe de passer un cap ?

"Il a fini avec 13 victoires, soit 13 points sur les 37 marqués, donc son apport a été non négligeable. Il a aussi été un apport pour les joueurs, en apportant une certaine confiance et une dynamique. Mais il a surtout été un élément déclencheur pour passer un cap en termes de classement."

L'équipe aura le même effectif pour la saison prochaine. Qu'espérez-vous pour ce championnat 2021-2022 ?

"On repart avec le même effectif, et je pense que l'équipe est capable de faire mieux. On essaiera de se rapprocher du podium. Mais c'est pas gagné d'avance, vu que ce championnat est très homogène et très fort."