Orne. Elections départementales : quels cantons sont à suivre de près ?

Dans deux cantons ornais, un seul binôme est candidat, celui de la majorité départementale sortante à Randon et à Pervenchères. Ailleurs, il faudra bien sûr surveiller le canton de L'Aigle où la députée Les Républicains Véronique Louwagie est candidate avec le maire de la ville, pour voir s'ils sont élus dès le 1er tour. A Alençon, le score de l'ex-député et actuel maire Joquin Pueyo sera scruté de près. Évidemment, un regard attentif era porté sur le canton Alençon 2 où le 2e tour de 2015 s'était conclu par une stricte égalité de voix entre l'UDI et les socialistes. A Sées, le candidat divers gauche sortant Claude Duval sera-t-il réélu face au maire Mosté Maachi ? Enfin, à Tourouvre, Paule Kymko se représente mais avec un nouveau venu à l'échelon départemental, alors que Guy Monhée arrête en raison de son âge. Face à eux, un duo mené par Franck Poirier, le maire de la commune nouvelle, et un autre avec Raymond Herbreteau, poids lourd du Rassemblement national dans l'Orne, sur un secteur où ce parti réalise toujours des scores très importants.