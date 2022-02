Orne. Anne Vandenberghe met des plantes sauvages dans votre assiette

Anne Vandenberghe, 60 ans, est originaire de la grande banlieue parisienne. Lorsque son mari s'est retrouvé à la retraite, en 2011, elle s'est installée dans l'Orne, à Fontenai-les-Louvets, une commune à l'orée de la Forêt d'Ecouves, à une quinzaine de kilomètres d'Alençon. Enseignante auprès de handicapés mentaux, pendant un an, elle a continué à aller quotidiennement travailler à quarante kilomètres de là. Mais elle finit par changer de vie. Elle se consacre alors aux plantes, "un savoir-faire que j'ai acquis depuis mon enfance et enrichi au fil des ans et des rencontres auprès d'anciens. J'ai fait des années d'études en Sciences de la nature et de la vie, jusqu'à une maîtrise de biologie." Cette formation lui a permis de lancer sa nouvelle activité : "Bourrache et coquelicot".

Sa maison à Fontenai est entourée de 4,5 hectares de prairies, de jardin, de bocage, de prairies humides, où elle laisse pousser les herbes folles. "La richesse de la flore préservée m'a enthousiasmée et m'a fait renouer avec le plaisir de cueillir et de préparer des plantes et des baies sauvages", explique-t-elle. "Arrivée ici, j'ai pu assouvir ma passion, appliquer mes recettes d'abord pour moi, puis pour mes amis. Au fil du temps, ça m'a poussée à tirer profit des recettes que je faisais, et d'en faire une petite activité en complément de la retraite de mon conjoint. Je pratique la cueillette sauvage essentiellement sur mon terrain, mais aussi sur ceux d'agriculteurs bio. Et avec du sucre de canne issu de l'agriculture biologique, je prépare des sirops et des confitures aux saveurs et aux noms bien souvent très étonnants."

Outre son activité de fabrication de sirops et confitures, Anne Vandengerghe anime aussi des ateliers et des stages.

Des ateliers et des stages

"À la demande de beaucoup, j'anime aussi des ateliers chez moi, par demi-journée ou journée complète : les gens partent dans la nature avec moi, apprennent à reconnaître les plantes sauvages, puis on rentre les cuisiner et enfin nous les mangeons ensemble." Quand on ne connaît pas les plantes, il est important de se faire accompagner, c'est comme pour les champignons avec un mycologue. Attention aux confusions possibles, un néophyte pourrait facilement faire des bêtises ! "J'ai des jeunes, des retraités, des gens d'ici, des bobos parisiens. C'est aussi faire connaître la nature pour inciter les gens à la protéger. J'ai eu des médecins, des herboristes, des restaurateurs. Au début, on se concentre sur une dizaine de plantes, puis petit à petit, on a élargi le cercle, mais les gens sont toujours très étonnés. Et certains reviennent." L'été dernier, après le premier confinement, il y a eu beaucoup de monde, une envie de nature. Depuis la fin du troisième confinement, les ateliers d'Anne Vandenberghe ont repris.

