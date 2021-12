La Région aménage 14 gares

L'aménagement de ces 14 gares et haltes ferrovaires vise, entre autres, à faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite. Ainsi, des places de stationnement dédiées vont être créées, des bandes d'éveil vigilance installées sur les quais et des manchons en braille et relief réalisés sur les rampes.

Lé Région a débloqué un budget de 320.000 euros pour aider à la réalisation de ces aménagements dans les gares d'Auffay, Bernay, Blangy-sur-Bresle, Clères, Conches, Elbeuf-Saint-Aubin, Eu, Gaillon-Aubevoye, Montérolier-Buchy, Montville, Oissel, Serqueux, Verneuil-sur-Avre et enfin Yvetot.

15 millions d'euros pendant 3 ans

Des panneaux d'informations voyageurs ainsi que des abris à vélos sécurisés seront également installés dans les gares d'Auffay, Clères, Conches, Elbeuf-Saint-Aubin, Gaillon-Aubevoye, Montérollier-Buchy, Montville, Serqueux et Verneuil-sur-Avre. Le Conseil Régional participera à ces installations à hauteur de 186.000 euros.

Afin de moderniser les gares de Haute-Normandie, le Conseil Régional prévoit d'investir plus de 15 millions d'euros par an, pendant trois ans.