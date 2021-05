Manche. Des rafales et des vagues jusqu'à 9 mètres sur le littoral

Dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 mai, le temps sera perturbé par le "début d'un long épisode dépressionnaire" sur l'ensemble de la façade de la Manche. Les vents, de secteur sud-ouest, atteindront de 56 à 65 km/h et jusqu'à 93 km/h en rafales pour les zones les plus exposées. La mer sera localement forte avec des vagues jusqu'à 4 mètres de haut, mais le plus souvent très forte (de 4 à 6 mètres de haut), voire jusqu'à 9 mètres de haut à l'ouest. Les conditions météorologiques difficiles devraient se maintenir jusqu'au samedi 22 mai, en milieu de journée. "Compte tenu de ces conditions météorologiques, le préfet maritime appelle à la plus grande prudence" les professionnels de la mer, les pêcheurs, baigneurs et promeneurs.