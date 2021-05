Honfleur. Mes deux amours ouvre sa première boutique

"Tout a commencé il y a un peu plus d'un an, par le lancement d'un shampoing pour chevaux", raconte Myriam Camarra, responsable communication de Mes deux amours, une marque normande de textile et accessoires spécialisés dans l'équitation. À l'occasion de cette deuxième phase du déconfinement, l'entreprise ouvre sa première boutique dans le centre de Honfleur. "En un peu plus d'un an, nous avons développé une gamme de vêtements unisexes, mais aussi des équipements et accessoires pour chevaux. C'est une belle concrétisation que d'ouvrir notre local", se réjouit la responsable communication. C'est en 2020 que Claude Lebrun, le fondateur, décide de lancer Mes deux amours. "Son dernier fils Victor est un passionné d'équitation, sport qu'il exerce depuis près de 10 ans. C'est une marque qui lui a été dédiée", continue-t-elle. Mes deux amours est en fait un symbole qui rend hommage aux deux chevaux de Victor, baptisés Uti et Tiv'. La boutique, installée au 22 rue de la République à Honfleur, est ouverte du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures.