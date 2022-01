Manche. Dichloropropène : 14 maraîchers devant la justice à Coutances

Quatorze maraîchers de la côte ouest du Cotentin comparaissent les 19, 20 et 21 mai devant le tribunal correctionnel de Coutances au terme d'un an d'enquête. Ils sont soupçonnés d'importation, de revente et d'utilisation de produits phytosanitaires à base de dichloropropène, un produit strictement interdit en France depuis 2019 après neuf ans de dérogation. Plusieurs intermédiaires, importateurs et revendeurs, sont également poursuivis. En tout ce sont 80 tonnes de produits qui auraient été importés d'Espagne et répandues sur plusieurs hectares de culture pour lutter contre le ver nématode, véritable fléau pour les légumes comme la carotte. Plusieurs associations se sont portées partie civile dans ce procès.