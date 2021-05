Seine-Maritime. Le port du masque reste obligatoire (presque) partout jusqu'au 8 juin

À quand la fin du masque en extérieur ? "On y arrivera bientôt", a dit sur BFM TV le ministre de la Santé, Olivier Véran, lundi 17 mai. Pour l'instant, la préfecture de Seine-Maritime a pris un nouvel arrêté, mardi 18 mai, pour prolonger le port du masque obligatoire "dans toutes les communes du département de la Seine-Maritime pour toute personne de onze ans ou plus, sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public". Le précédent arrêté n'était valable que jusqu'au 19 mai.

Les exceptions restent les mêmes. Les espaces publics des bois, forêts, prairies, chemins ruraux et forestiers, les plages ou les hameaux et lieux-dits sont exclus de cette obligation.

Le masque n'est pas obligatoire pour les personnes en situation de handicap ou pratiquant une activité physique.

L'arrêté prévoit aussi que la consommation d'alcool reste interdite sur la voie publique et dans les espaces publics, à l'exception bien sûr des terrasses des établissements de débits de boissons.

L'arrêté reste valable jusqu'au 8 juin.