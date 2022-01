Caen. Sur le port, le théâtre à l'Ouest ouvre enfin ses portes !

Le théâtre à L'Ouest ouvre (enfin) ses portes ! Avec une inauguration initialement prévue le 3 février, c'est finalement le mercredi 19 mai que ce lieu dédié à l'humour et situé sur le port va pouvoir ouvrir. Alexandre Lucas, le directeur, appréhende cette ouverture "avec beaucoup d'excitation et d'envie", malgré une jauge limitée à 35 % en raison du contexte sanitaire. D'ailleurs, les deux premiers spectacles proposés affichent déjà complets ! Parmi les artistes programmés en mai et juin : Tristan Lucas, Arnaud Cosson, la compagnie d'improvisation Macédoine, Aymeric Lompret… La suite réserve également de belles surprises !

Informations et billetterie sur le site www.theatrealouest-caen.fr