Fécamp. Un nouveau casino pour 2024, sur l'ancienne Maison des douanes

Il y aura bien un nouveau casino à Fécamp. Le conseil municipal a validé lundi 10 mai le nouveau contrat de délégation de service public, octroyé au groupe JOA, l'actuel gestionnaire du casino. Le nouvel établissement verra le jour Chaussée Gayant, à la place de l'ancien bureau des douanes.

Le nouveau casino sera construit à la place de la Maison des douanes. -

Le projet n'est pas nouveau. À l'origine, il s'agissait d'agrandir le casino actuel en bord de mer, mais la loi sur l'eau interdit tout agrandissement face au risque de submersion marine. C'est donc l'emplacement des anciennes douanes qui a été choisi, non loin de la Mâture. Le nouveau bâtiment permettra une exploitation sur 2 400 m2 contre 890 m2 actuellement. 14 à 17 mois de travaux seront nécessaires avant son ouverture, prévue pour février 2024. Le bâtiment se veut sobre pour se fondre dans l'environnement portuaire et en cohérence avec le futur hôtel Thalasso de la presqu'île et le musée des Pêcheries. Coût de l'investissement : 7 à 8 millions d'euros, pris en charge par le groupe JOA.

La concession est accordée pour une durée de 20 ans, à partir du 1er novembre 2021.