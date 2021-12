Quads et motos : la chasse est ouverte !

"C’est une plaie", lance Alain Persehaye, de l’Office national des forêts. Depuis dix ans, les quads se sont ajoutés aux motocross sur les terres forestières. Et pourtant, la circulation de véhicules motorisés y est interdite. "Les quads, tout comme les motocross, représentent un danger pour les randonneurs ou les cyclistes et font beaucoup de dégâts. Ils dégradent les chaussées, creusent les chemins et détruisent les jeunes plants lorsqu’ils circulent au cœur des parcelles." On compte environ une centaine de "pilotes" à utiliser leurs engins en forêt.

Il y a cinq ans, les employés de l’ONF ont commencé par faire de la prévention auprès des usagers. Mais devant les maigres résultats obtenus, une opération police a été mise en place, voici deux ans. En 2011, une trentaine de personnes ont été interpellées et ont dû s’acquitter d’une amende de 135€. "Leur nombre a baissé mais pas suffisamment." Aussi, cette année, les opérations seront renouvelées.