Lisieux. Le concours des jardins, maisons et façades fleuris est de retour

Avec les beaux jours, il est temps de fleurir sa maison et les férus de jardinage vont pouvoir montrer leurs talents : le concours des jardins, maisons et façades fleuris est de retour à Lisieux pour sa 72e édition. Cette année, le concours évolue. Il propose désormais de nouvelles catégories : jardins, façades et balcons, commerces et trésors cachés "pour ceux dont les jardins sont vraiment bien cachés", indique la municipalité. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes et ce jusqu'au mardi 15 juin. Plusieurs prix et lots sont à remporter.

Pour ceux qui voudraient participer, les inscriptions se font soit par téléphone au 02 31 48 41 54 ou en ligne, sur le site de la commune : ville-lisieux.fr.