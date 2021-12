Manche. Appel à candidatures : un espace test agricole bio créé à Courcy 

Le Département de la Manche, en partenariat avec l'association Biopousses et le lycée agricole de Coutances, lance un appel à candidatures (au niveau national) jusqu'au 31 mai, pour investir un nouvel espace test agricole "Agro Bio Pole Etienne Challe" sur la ferme de Courcy, près de Coutances. Au total, 20 hectares de terre seront répartis entre plusieurs porteurs de projets, qui pourront être logés sur place. Objectif : accompagner pendant un à trois ans des producteurs de la confection à la vente, en circuit court, le tout en agriculture biologique. "Aujourd'hui, le modèle de reprise d'exploitation est parfois difficile, donc on voulait montrer que plusieurs producteurs pouvaient vivre et valoriser une exploitation de petite taille dans un modèle d'agriculture pluridisciplinaire", explique Pauline François, technicienne sur la politique agricole au Département de la Manche. Le maraîchage, l'élevage de "petits ruminants", la boulangerie paysanne, la culture de plantes aromatiques, la production de miel, de fleurs, seront possibles sur le site.

L'installation des porteurs de projet sélectionnés est prévue fin octobre 2021.