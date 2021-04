Saint-Lô. Ce professeur propose des cours de soutien dans un camping-car

Originaire de Salon-de-Provence, Pierre Partiot a quitté les Bouches-du-Rhône pour venir travailler dans le Saint-Lois. Il se lance dans un concept qui a déjà fait ses preuves du côté de Vire (Calvados), imaginé par Audrey Kistler : le soutien et l'accompagnement scolaire en camping-car. Le jeune professeur de 26 ans a décidé d'aménager ce véhicule avec écran interactif, livres, imprimantes, outils de mesures…, afin de proposer des cours de soutien aux élèves du CP à la terminale, qui résident à 30 kilomètres autour de Saint-Lô. "J'avais envie de faire quelque chose qui me ressemble plus que devant une classe de 35 élèves. Ça permet de casser tous les blocages mentaux autour du cadre de l'école", explique celui qui a exercé comme professeur de maths pendant quatre ans à Marseille.

"Un projet porteur"

2 500 euros ont déjà été collectés sur la cagnotte en ligne lancée par l'enseignant pour financer un écran interactif de 55 pouces. "C'est incroyable de sentir que c'est un projet porteur, et que les gens y participent", se réjouit Pierre Partiot, qui compte débuter son activité d'ici trois semaines.

Contact : Pierre Partiot : 07 77 88 65 29 / pierre.partiot@professeur-truck.fr