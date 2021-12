France-Monde. Sécurité, terrorisme : maintenant Macron doit agir

Le 23 avril, Stéphanie Monfermé, policière et mère de famille, a été tuée au cri de “Allah akbar” : le crime terroriste de Rambouillet, après d'autres du même type et deux décisions de justice soulevant l'incompréhension, installe au premier plan politique le problème du terrorisme. Emmanuel Macron joue là-dessus une grande partie de ses chances de réélection : on l'attend désormais aux actes et aux résultats… Selon un sondage de la mi-avril, 68 % des interrogés jugent qu'il a échoué sur l'immigration, et 61 % sur la sécurité. Les électeurs veulent voir quelles leçons concrètes l'exécutif va tirer du drame de Rambouillet.

D'où l'offensive gpuvernementale. Le 28 avril, Gérald Darmanin a présenté en conseil des ministres une nouvelle loi anti-terrorisme. Objectifs : mieux repérer les individus isolés susceptibles de passer à l'acte, et mieux surveiller les terroristes à leur sortie de prison. Le ministre de l'Intérieur veut aussi voir renforcer la loi en matière de responsabilité pénale en cas de consommation de drogues : réponse à un autre affaire qui choque les Français, celle de l'arrêt de la Cour de cassation déclarant irresponsable l'assassin de Sarah Halimi parce que celui-ci avait fumé du cannabis, alors que la même consommation de drogue est vue comme une circonstance aggravante dans les accidents de la route.

“La loi actuelle n'est pas adaptée”

Dès le 25 avril le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a annoncé pour la fin mai un projet de loi anti-terroriste incluant la question de la responsabilité mentale. Une loi de plus peut-elle convaincre le public de la volonté d'agir du gouvernement ? L'opposition en doute, en s'appuyant sur le rapport parlementaire qui vient de sortir mais qui avait été commandé en avril 2017 par Nicole Belloubet – alors garde des Sceaux – après le meurtre de Sarah Halimi ; ce rapport souligne que les lois existantes suffiraient.

Reste toute la difficulté : les attentats sont devenus imprévisibles parce que les nouveaux terroristes passent sous les radars des services de sécurité. Depuis un an et demi, tous les attentats commis en France le sont par ces personnages discrets qui frappent après “s'être radicalisés” subitement, croit-on. Comment les repérer avant l'acte ? La loi annoncée par Dupond-Moretti prévoit de faire surveiller les connexions internet par un algorithme. Mais s'en remettre à la technologie est aléatoire, comme le montre l'exemple américain.

Valérie Pécresse

contre les clandestins

L'autre piste consiste à partir d'un fait : presque tous ces attentats sont commis par des immigrés récents, souvent en situation irrégulière. La loi française prévoit leur expulsion. Si elle avait été appliquée, n'auraient eu lieu ni le crime de Romans-sur-Isère en avril 2020, ni celui de la rue Nicolas-Appert à Paris en septembre 2020, ni celui de la cathédrale de Nice en novembre 2020… Et celui de Rambouillet non plus, puisque son auteur, Djamel Gorchene, Tunisien de 36 ans, était entré en France clandestinement en 2009. Mais les services de sécurité ne s'en étaient pas avisés, puis il avait été régularisé en 2019 – bien que l'un des membres de sa famille soit fiché S.

C'est pourquoi Valérie Pécresse, présidente LR de la région Ile-de-France, prend désormais le taureau par les cornes : il faut, dit-elle, contrôler nos frontières et “renvoyer les clandestins dans leur pays d'origine”. Ce serait un changement d'attitude de la part de la classe politique.