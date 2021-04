Orne. Départementales 2021 : ça bouge du côté des candidats

Alors que les déclarations en préfecture sont ouvertes pour les élections départementales des dimanches 20 et 27 juin, quelques candidats commencent à se faire connaître. D'autres annoncent qu'ils ne se représenteront pas. C'est le cas de Jean-Claude Pavis, sur "Alençon 1". "Après avoir fait six mandats au Conseil municipal d'Alençon, dont deux en tant que premier adjoint, d'abord de Pierre Mauger, ensuite de Joaquim Pueyo, et cinq mandats comme conseiller général puis conseiller départemental de l'Orne, j'ai décidé de ne pas être candidat aux élections départementales en juin prochain", confirme-t-il lundi 26 avril. "Ce mandat qui se termine, ce fut agréable de le partager avec Vanessa Bournel, qui a décidé en 2015 de s'engager avec moi." Jean-Claude Pavis conclut : "Je quitte la vie politique en tant qu'élu, l'esprit tranquille ; j'ai en effet la conviction que les candidats divers gauche seront des élus qui assureront le mieux l'avenir de l'agglomération alençonnaise et de ses habitants, au sein du Conseil départemental." Il ne manque plus que le nom de ce candidat "divers gauche"…