Port-Jérôme-sur-Seine. Après six mois de fonctionnement, le Bac 24 officiellement inauguré

Le Bac 24, assurant la traversée de la Seine entre Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime) et Quillebeuf-sur-Seine (Eure), a officiellement été inauguré mardi 20 avril. Il est en fonction depuis le 27 octobre 2020. Le navire a été construit à Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique) par la société MERRE. Ce passage d'eau est le deuxième le plus fréquenté sur la Seine, après celui de Duclair.

Plus économique et écologique

Ce nouveau bac, d'une longueur de coque de 40 m, d'une largeur de 11,20 m et d'un poids d'environ 340 tonnes, permet le transport de 27 véhicules légers ou de 2 semi-remorques et 9 véhicules légers, ainsi que 145 passagers (hors équipage). Avec son profil de coque plus allongé, le Bac 24 est plus économique et écologique. Le coût de sa construction est de 6 millions d'euros, financé les Départements de la Seine-Maritime et de l'Eure, ainsi que la Région Normandie. Son exploitation est financée par EXXON, la Communauté de communes de Pont-Audemer Vallée de la Risle et Caux Seine Agglo. La mairie de Quillebeuf-sur-Seine assure l'hébergement des marins.

Bac 24 (Port-Jérôme-sur-Seine - Quillebeuf-sur-Seine) :

• service gratuit

• traversées tous les jours (sauf le 1er mai) de 5 h 30 à 22 h 40 (dernier départ 22 h 30)

• pauses de 12 h 40 à 13 h 20 et de 20 h 40 à 21 heures

• exercices de sécurité tous les dimanches et jours fériés de 7 heures à 8 heures.