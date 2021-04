Cyclisme. Le Manchois Benoît Cosnefroy bien présent sur les Ardennaises

On l'avait laissé sur les routes du tour du Pays basque après un abandon, à cause de nouvelles douleurs au genou, laissant craindre une non-participation à des courses qu'il apprécie. L'équipe AG2R-Citroën a confirmé la présence du Manchois Benoît Cosnefroy sur les classiques Ardennaises, en Belgique. Il fait, en tout cas, partie des sept coureurs alignés par l'équipe française sur la Flèche brabançonne, mercredi 14 avril. Si tout va bien, il prendra ensuite part à la Flèche wallonne (21 avril) et Liège-Bastogne-Liège (25 avril). Trois courses dans lesquelles le coureur manchois, au mieux de sa forme, peut avoir des ambitions. En septembre dernier, il avait pris la 2e place de la Flèche wallonne, seulement battu par le Suisse Marc Hirschi.