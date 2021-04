[Vidéo] Caen. Les motards se mobilisent pour dire non au contrôle technique 

La pluie n'a pas effrayé les motards de l'Orne, de la Manche et du Calvados, samedi 10 avril. Depuis Cherbourg, Saint-Lô ou encore Argentan, ils ont convergé vers le stade d'Ornano de Caen à 13 heures, avant de défiler jusqu'à la préfecture. Une manifestation à l'appel de la Fédération des motards en colère, contre la possible mise en place du contrôle technique pour les deux-roues motorisés. "Il est inutile, les garagistes contrôlent déjà tout et cela représenterait un coût supplémentaire", estime Lucas, membre de la FFMC du Calvados. A partir de 2022, une directive de l'Union européenne prévoit de le rendre obligatoire pour une question de sécurité.

Les motards français s'y opposent : "Les accidents provoqués à cause d'une défaillance mécanique ne représentent que 0,3% des accidents, donc un contrôle technique ne sert à rien pour lutter contre la mortalité routière", réagit Bruno Saillard, secrétaire de la FFMC du Calvados. Trois délégués de la FFMC se sont rendus à la préfecture de Caen en amont de la manifestation, pour exposer leurs arguments.