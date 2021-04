En questions. Radioplayer France : "Reprendre en main la distribution des radios"

L'application Radioplayer France, disponible gratuitement en quelques clics sur iOS et Android, a été lancée le jeudi 8 avril. Elle regroupe les principales stations de l'hexagone, dont la radio Tendance Ouest. Le Normand Yann Legarson, qui a démarré sa carrière sur nos ondes en tant qu'animateur, est à la tête de ce projet inédit dans le paysage médiatique français.

Qu'est-ce que Radioplayer France ?

"C'est une application à télécharger sur son téléphone, sa télévision, sa voiture etc., où écouter les contenus de plus de 200 radios, 600 web radios et près de 100 000 épisodes de podcast. Chaque jour, ce sont des centaines de nouveaux contenus. L'application permet par exemple une écoute fluide le long d'un trajet en voiture équipée d'Apple Carplay ou Android Auto."

Radio Player France -

En quoi était-ce un besoin

de développer cette application ?

"Il n'existait en France aucune offre, ou en tout cas aucune plateforme officielle et légale. On voit bien dans le marché du digital en mutation que les GAFA prennent de plus en plus de place. Le marché des enceintes connectées est, par exemple, dirigé par Google et son concurrent Amazon. Se réunir, c'est un moyen de s'imposer et de reprendre en main la distribution des radios dans ces nouveaux environnements."

C'est une contre-attaque ?

"C'est exactement ça. Mais ce qui nous guide avant tout, c'est l'envie d'être au plus près des auditeurs. Sur Radioplayer France, vous programmez votre réveil sur la radio de votre choix ou un temps d'écoute le soir. Bientôt, il y aura la fonction start-over, qui permettra de reprendre au début une émission ou une chronique fonction ratée à l'antenne. C'est une nouvelle façon d'écouter la radio."