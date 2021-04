Tennis de table (Pro A). Caen bat une équipe de Villeneuve-sur-Lot accrocheuse

Trois jours après une victoire en contrôle à Istres (1-3), les joueurs de Xavier Renouvin recevaient ce vendredi 2 avril la lanterne rouge, Villeneuve-sur-Lot. Les visiteurs sortaient d'une victoire probante à La Romagne (1-3). Un piège qui a été bien géré par les Normands, qui ont gagné cette rencontre 3-1, et qui gagnent ainsi une place au classement de la Pro A (6e).

Le match

La première rencontre a opposé le Caennais Wang Yang au Russe Sadi Ismaïlov. Le joueur du Caen TTC a mis en échec son visiteur avec ses effets dans les deux premiers sets (11-4, 11-8). Mené 7-4, l'Aquitain a su user de son temps-mort pour inverser la tendance (7-11) avant que Wang n'arrive à remettre en place ses variations (11-7).

Après cette victoire, l'Italien Niagol Stoyanov a fait face à un Yehven Pryshchepa en grande forme. L'Italien a été plus efficace en début de match (11-9). Mais l'Ukrainien a ensuite pris le dessus en le forçant à jouer avec son revers (9-11, 7-11). Le Caennais a su réagir en prenant plus l'attaque (11-8), avant que son adversaire n'arrive à conclure en le mettant à la faute (6-11).

Une soirée pas si tranquille

Après la pause, Stéphane Ouaiche a été opposé à Jules Cavaillé. Chahuté dans les premiers instants, le Caennais a ensuite réussi prendre la main sur un adversaire pris par l'enjeu (11-8, 11-3). Le Lot-et-Garonnais s'est ensuite relâché et a réagi (10-12). Mais le local a su prendre la mesure des attaques adverses pour redonner l'avantage à Caen (11-6).

Wang Yang est ensuite revenu à la table pour y défier Yehven Pryshchepa, dont le classement national (n°53) semble sous-estimé vu son ranking mondial (n°112). Le local s'est d'ailleurs fait piéger en fin de premier set (10-12). Le Slovaque a alors repris le jeu en main (11-7), et a mené 7-2. Pourtant, l'Ukrainien a su gérer les défenses caennaises, et a failli renverser cette manche (12-10). Finalement, au bout d'un combat de haute-volée et très serré, Wang a pu triompher (11-9) et a offert la victoire aux siens.

Les réactions

La fiche

Caen - Villeneuve-sur-Lot : 3-1.

W.Yang (n°2) bat S.Ismaïlov (n°64) 3-1 (11-4, 11-8, 7-11, 11-7)

Y.Pryshchepa (n°53) bat N.Stoyanov (n°26) 3-2 (9-11, 11-9, 11-7, 8-11, 11-6)

S.Ouaiche (n°32) bat J.Cavaillé (n°150) 3-1 (11-8, 11-3, 10-12, 11-6)

W.Yang (n°2) bat Y.Pryshchepa (n°53) 3-1 (10-12, 11-7, 12-10, 11-9)

Prochain rendez-vous

Drôle de match que celui que les Caennais joueront lundi 5 avril à Rufa à 18 h 30. Ils y recevront (à nouveau) Morez (Jura), deuxième, pour un match de la première journée, qui devait avoir lieu en octobre dernier chez les Franc-Comtois.