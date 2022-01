Rouen Shopping arrive sur iPhone

Il existait déjà un portail internet, Rouenshopping.com, créé par la chambre commerciale et artisanale de Rouen (CCAR) et recensant toutes les enseignes de la ville. L’application iPhone vient de sortir. Divisée en trois rubriques, elle permet à l’utilisateur de trouver le commerce qu’il recherche, par enseigne, catégorie ou marque. Elle délivre des infos pratiques : distributeurs le plus proches, horaires des transports. Enfin, cette application renseigne sur les bons plans et les offres des différentes enseignes.

Disponible sur l'Appstore