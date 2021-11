Rouen. Le restaurant administratif Saint-Sever s'adapte aux dernières mesures

C'est l'un des rares restaurants encore ouverts dans l'agglomération rouennaise. Dans la cité Saint-Sever, les agents peuvent continuer à se rendre au restaurant administratif tous les jours, de 11 h 20 à 13h 30. "Le rush, c'est entre 12 h 05 et 12 h 45", annonce Lionel Richardaud, le chef gérant du restaurant administratif. C'est là le moment le plus critique, où il doit faire "le gendarme", sourit-il.

Un choix plus retreint

Pour autant, l'enjeu est important, puisque l'établissement doit respecter de nombreuses mesures sanitaires pour rester ouvert. À commencer par la plus simple, qu'il faut appliquer au quotidien, qu'importe le lieu : la distanciation dans la file d'attente. "Regardez, là ils sont déjà trop serrés", déplore Lionel Richardaud. Le chef des lieux a d'ailleurs fait passer la consigne, auprès de tous les services qui bénéficient du restaurant, d'essayer d'étaler au mieux l'afflux d'agents. Reste que le pic persiste, même si Lionel Richardaud a vu une baisse de convives depuis l'annonce du reconfinement de la Seine-Maritime.

Face à cette situation, une partie du personnel a été placée au chômage partiel : dix personnes sont présentes pour la production contre 19 habituellement. Le restaurant administratif propose un choix un peu plus restreint : "Nous ne pouvons pas nous permettre de faire du gâchis s'il n'y a pas assez de convives. Nous avons fermé le stand pizzas et grillades." Le bar à salades est aussi inaccessible pour des raisons sanitaires. "Les convives sont compréhensifs et sont surtout contents de pouvoir continuer à venir manger chaud et au calme", poursuit Lionel Richardaud.

Dans l'unique salle ouverte (l'autre étant fermée pour cause de travaux de rénovation), l'ambiance est pourtant très calme. Avec 85 places assises, contre 320 habituellement, la convivialité est difficile à mettre en place en respectant les "2 mètres de distanciation, une personne par table et 8 m2 pour chaque convive", énumère le responsable des lieux.

La jauge a été fortement réduite dans l'unique salle encore ouverte du restaurant administratif : seulement 85 places contre 320 habituellement.

La salle est aérée en permanence pendant le service, avec une porte ouverte. Des agents sont mobilisés pour la désinfection de chaque place assise dès le départ d'une personne. "Nous allons plus loin que ce que demande le protocole, mais c'est rassurant, pour nous comme pour les personnes qui viennent déjeuner", plaide Lionel Richardaud.

Aux manettes des lieux depuis sept ans, Lionel Richardaud se dit "fier" de pouvoir rester ouvert malgré la situation sanitaire et fait "le maximum" pour que ça dure ainsi, en attendant d'éventuelles nouvelles décisions gouvernementales. Si le restaurant administratif est resté ouvert lors du deuxième confinement, il avait fermé ses portes totalement de mars à avril 2020, avant de proposer de la vente à emporter.