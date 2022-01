Rouen : décès du Professeur Eric Bercoff

Décédé à l'âge de 61 ans des suites d'un cancer, le Pr Eric Bercoff a exercé des responsabilités importantes tant au sein du CHU de Rouen qu'au niveau national.

De 1999 à 2007, le Professeur Bercoff a présidé la Commission Médicale d'Établissement du CHU de Rouen et, de 2000 à 2002, au sein du Gouvernement de Lionel Jospin, il fut Conseiller technique auprès du secrétariat d'Etat aux personnes âgées.

"Eric Bercoff, personnalité emblématique de notre CHU, était une référence nationale dans la prise en charge des personnes âgées, a réagi Valérie Fourneyron, maire de Rouen et ministre des sports. Il fut en effet non seulement l'un des premiers gériatres français mais également l'un des plus jeunes à intégrer la profession. Il était aussi un ami qui avait été mon conférencier d'internat".