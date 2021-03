Penly. Prévu en septembre puis en mars, l'exercice nucléaire encore reporté

L'exercice national de sûreté nucléaire programmé mardi 23 et mercredi 24 mars dans et autour de la centrale de Penly est reporté une seconde fois. Une décision prise par les autorités en raison des conditions sanitaires et des dernières annonces gouvernementales. "La période envisagée pour reporter l'exercice dans sa totalité est la première quinzaine du mois de septembre 2021", précise la préfecture de Seine-Maritime. L'exercice interviendrait donc un an après la date de sa tenue initiale, prévue en septembre dernier. Cet exercice doit impliquer la population, et notamment les habitants de Belleville-sur-Mer volontaires, invités à évacuer la commune pour rejoindre un centre d'accueil et de regroupement à Yvetot.