Handball. Un nouveau gardien à la JS Cherbourg, en l'absence de Sven Horvat

Un nouveau joueur entre dans l'effectif de la JS Cherbourg. "Nous vous annonçons officiellement l'arrivée de notre joker Eddy Saint-Cyr pour pallier l'absence de Sven Horvat", a informé ce jeudi 18 mars le club de Proligue. Le gardien croate est en effet blessé au genou et il est difficile de savoir quand il sera rétabli. "Positionné dans le top 3 au classement et en course pour une qualification aux play-offs, le club a voulu montrer aux joueurs et à l'ensemble de ses partenaires, sa détermination à réaliser une saison historique !", explique la JSC, qui salue "les qualités humaines" et évidemment physiques du gardien de 30 ans, qui a évolué pendant six ans à Bordeaux, avant de partir à Montélimar, Grenoble, Gien et dernièrement Lanester.