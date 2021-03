Covid-19. Ce que le gouvernement pourrait annoncer jeudi 18 mars 

À 19 heures ce jeudi 18 mars, Jean Castex et Olivier Véran prendront la parole pour d'éventuelles nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. La veille, le nombre de contaminations était en force hausse sur le territoire national, avec 38 501 cas supplémentaires en 24 heures.

À ce stade, un confinement national ne devrait pas être prévu, mais un reconfinement, au moins le week-end à Paris et en Île-de-France semble probable. Le Pas-de-Calais et les Alpes-Maritimes sont actuellement dans cette situation et il sera certainement question de prolonger ces mesures. Un élargissement du confinement le week-end dans les Hauts-de-France pourrait également entrer en vigueur.

Ce scénario pourrait s'appliquer aussi aux territoires les plus touchés, dont la Seine-Maritime et l'Eure font partie. Les hôpitaux en Seine-Maritime sont effectivement sous tension.

Du nouveau pour AstraZeneca ?

Enfin, la question du vaccin AstraZeneca devrait aussi être mise sur la table. Après l'annonce de la suspension des injections du vaccin britannique, depuis le lundi 15 mars, l'avis de l'Agence européenne des médicaments se fait toujours attendre.