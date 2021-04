Argentan. Pôle emploi essaie de faire dans la dentelle

"Dans l'Orne, les secteurs en tension sont les services à la personne et les métiers du bâtiment", explique Yannick Jouadé, directeur de l'agence Pôle emploi d'Argentan. "L'attractivité de ces métiers reste à travailler, on n'est plus au monde de Zola." Le constat du directeur est "qu'on est face à une sous-qualification des demandeurs d'emploi par rapport aux exigences des employeurs qui doivent embaucher, en se disant qu'il y aura probablement une formation, que l'on peut financer préalablement au recrutement". Pour bénéficier de toutes les opportunités, Yannick Jouadé insiste sur la nécessité absolue pour un demandeur d'emploi d'être informatisé et de communiquer son adresse mail. "Il n'y a plus aucune offre affichée dans les agences." Et de citer l'exemple d'une entreprise nantaise qui recherchait un technicien de réparation de flexibles sur Argentan, autonome et avec des compétences commerciales. "Pôle emploi a envoyé 2 000 mails, a reçu 15 réponses de demandeurs d'emploi et l'entreprise en a recruté un. On doit tout le temps faire un travail de dentelle face à la grande masse des demandeurs d'emploi." Parmi les difficultés, la mobilité de certaines populations dans un département rural. Avec le permis de conduire mais de très faibles revenus, certains n'ont pas de véhicule. Yannick Jouadé affirme : "On trouve une solution d'aide à chaque problème." En 2019, l'agence Pôle emploi d'Argentan a trouvé une solution à 2 100 demandeurs d'emploi, sur les 3 000 qui sont recensés localement.