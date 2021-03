Rouen. Le théâtre des deux rives occupé par artistes et intermittents

"Cultures en colère". Le slogan s'affiche en lettres blanches sur fond rose devant le théâtre des deux rives de Rouen. Cette antenne du Centre dramatique national (CDN) s'ajoute à la vingtaine de salles de spectacles occupées partout en France. Un mouvement initié par les intermittents du spectacle au théâtre de l'Odéon, à Paris.

Des acteurs et actrices du secteur culturel rouennais ont investi les lieux à 18 heures, vendredi 12 mars, dont des membres des collectifs Art en grève et Et Maintenant, réunis sous la bannière Cultures en lutte. "Nous avons le soutien et la bienveillance du directeur du CDN", précise Amélie Chalmey, qui fait partie de la quinzaine d'occupants à avoir passé la nuit sur place. "Des techniciens, des artistes, des étudiants…". Les occupants, qui demandent notamment la réouverture des salles de spectacle, se réunissent en assemblée générale à 12 heures pour préciser leurs revendications et l'organisation des jours à venir. A 15 heures, ils organisent une "agora publique" pour inviter à la convergence des luttes sur la métropole.