Podcast. Charles Wright, 700 kilomètres à pied à travers le Massif central

Historien de formation, plume d'un ministre, éditeur, journaliste… En 2019, à 37 ans, Charles Wright est dans un noviciat pour devenir religieux chez les jésuites. Durant l'été de cette année là, il part avec un prêtre pour une marche de 700 kilomètre à travers le Massif central sans argent et sans logis, en ne comptant que sur la générosité de ceux qu'ils allaient rencontrer sur le chemin.

L'une des forces du livre tient dans l'alternance entre des réflexions profondes sur des questions existentielles majeures et la survie, avec la quête quotidienne de nourriture et d'un toit. Charles Wright ne supporte pas les règles et les cadres mais semble en être admiratif. Cette contradiction rend son récit passionnant.

En quittant la frénésie et le confort, l'auteur, en marche, cherche et trouve la joie, simple et belle.

Charles Wright - Le chemin des estives - Flammarion - 21 euros - DR