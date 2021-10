Gonfreville-l'Orcher. Rentrée à l'école rénovée Jacques-Eberhard

Quelque 150 enfants et leurs huit enseignants ont effectué leur rentrée, lundi 8 mars, au sein de la nouvelle école Jacques-Eberhard, à Gonfreville-l'Orcher. Située au cœur de la cité ouvrière de Mayville, l'école Jacques-Eberhard, autrefois "école de Mayville", a été inaugurée en 1909. Malgré des réhabilitations successives, elle n'était plus fonctionnelle ni adaptée aux besoins des élèves et des enseignants. Après plus de deux ans de travaux, l'école a pu accueillir sa première rentrée des classes. "La municipalité a opté pour une rénovation plutôt qu'une reconstruction. Dans cette optique, la façade a été conservée et modernisée", déclare Alban Bruneau, maire de Gonfreville-l'Orcher. Les travaux ont consisté en la mise aux normes en termes de sécurité, d'accessibilité, de confort acoustique et thermique, en la restauration des façades d'origine, en des travaux de charpente et de couverture, en la création de nouveaux espaces (huit salles de classe, une salle dédiée à l'art visuel, une bibliothèque centre de documentation, une salle dédiée au réseau d'aides spécialisées aux enfants en difficulté) et en la création d'espaces verts. Les travaux auront coûté 11 millions d'euros financés par la Ville, le Département de Seine-Maritime, la Communauté urbaine du Havre et l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie).